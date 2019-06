Da Bergamo - Pressing del Napoli per Duvan Zapata: maxi richiesta dell'Atalanta

Ultimissime calcio Napoli. L'edizione odierna del Corriere di Bergamo scrive sull'interessamento del Napoli per Duvan Zapata:

Calcio mercato Napoli le ultime oggi su Zapata da Bergamo

"Il risultato è che il presidente e i dirigenti atalantini avrebbero dichiarato una disponibilità a cederlo, ma a una condizione davvero proibitiva: una cifra elevatissima, quella messa sul piatto da Percassi, che consentirebbe di tornare sul mercato per un deciso shopping da Champions. De Laurentis ha preferito non rivelare nulla, tutto corre sul filo delle indiscrezioni: la cifra si aggirerebbe tra i 55 e i 60 milioni di euro. Come dire: «Possiamo cederlo solo se tu puoi non farcelo rimpiangere». E le quotazioni su un possibile ritorno del colombiano a Bergamo sono davvero basse, al momento quasi impercettibili, nonostante lo scambio cortese tra i due presidenti. Il tentativo del Napoli si sarebbe concretizzato poche ore prima dell’ufficializzazione di Muriel dalla Fiorentina, coltivando l’idea, da parte dei dirigenti partenopei, che il nuovo acquisto potesse consentire all’Atalanta di cedere l’altro attaccante"