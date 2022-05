Da Barcellona - Pjanic la pedina per arrivare a Koulibaly: fissato incontro con l'agente di entrambi

Calciomercato Napoli - Pjanic la chiave per arrivare a Koulibaly. Secondo il portale catalano Sport, l'unica strada percorribile per arrivare al forte difensore del Napoli è quella di mettere sul piatto il cartellino del regista bosniaco. In questo modo, il prezzo del cartellino (valutato 40 milioni da De Laurentiis) si abbasserebbe notevolmente.

Pjanic

Incontro Koulibaly Pjanic: le ultime

Fali Ramdani è l'agente sia di Koulibaly che di Pjanic. Secondo Sport, la prossima settimana Ramadani incontrerà De Laurentiis a Roma per prospettargli questa sorta di scambio.