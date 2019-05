D'Ambrosio, l'agente: "Con il Napoli ci sono stati diversi approcci, ma poi abbiamo scelto l'Inter. Su Hysaj..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Vincenzo Pisacane, procuratore tra gli altri di D’Ambrosio e Tutino. Si è parlato delle prestazioni del terzino dell’Inter: “D’Ambrosio ha disputato una stagione fantastica, siamo contenti di com’è andata e dell’obiettivo raggiunto dall’Inter. Negli anni ci sono stati diversi approcci con il Napoli per D’Ambrosio, poi ha scelto l’Inter. Piace al direttore, all’allenatore, ma è legato ai colori interisti e in questo momento è difficile vederlo con altri colori. Hysaj è molto forte, forse nell’ultimo anno non si è espresso ai suoi livelli, ma è molto bravo. Non so se arriverà Conte all’Inter, ma se con Conte dovesse arrivare anche Hysaj ben venga perché una grande squadra deve avere due giocatori per ogni ruolo che se la giochino. D’Ambrosio parte sempre in sordina e da secondo, ma tutti gli anni si ritaglia spazi importanti e sono sicuro lo farà anche l’anno prossimo”.