Crotone, il pres. Vrenna: "Luperto ci piace molto, il Napoli non ci risponde! Arrabbiati con De Laurentiis? Tutto è andato per il meglio"

Calciomercato Napoli - Gianni Vrenna, presidente del Crotone, intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Luperto è un giocatore che ci interessa, ma il Napoli ancora non ci fa sapere nulla perché è impegnato con i casi di De Laurentiis e Koulibaly. Ounas non rientra nei nostri piani. Dobbiamo rinforzare la difesa. Abbiamo vissuto momenti di grande preoccupazione e paura con il caso De Laurentiis e il Coronavirus. Per fortuna è andato tutto bene. Presidneti arrabbiati? L’importante che è finito tutto per il meglio”.