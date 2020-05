Cronache di Napoli su Koulibaly: Manchester United e Newcastle sarebbero pronti a fare carte false, difficile per ADL chiedere 100mln

Calciomercato Napoli - Per il Paris Saint-Germain è già tempo di mercato. Il dg parigino Leonardo lavora soprattutto sulla difesa, come racconta Cronache di Napoli:

“L'interesse per il difensore del Napoli Koulibaly non è nuovo: piace a tante big, Manchester United e Newcastle sarebbero pronti a fare carte false. Resta da capire quale sarà la valutazione che De Laurentiis darà: difficile pensare a una nuova richiesta da 100 milioni. Una cifra che scoraggerebbe non solo il Psg ma probabilmente anche i club inglesi”