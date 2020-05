Cronache di Napoli - Milik via, c'è il benestare di Gattuso! De Laurentiis accetta solo soldi e non contropartite

Ultime mercato Napoli - Il Napoli ha preso una decisione sul futuro di Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco non verrà portato a scadenza di contratto nel 2021, come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Col benestare di Gattuso, il polacco è ora ufficialmente in vendita. In pole c'è la Juventus, piace a Sarri ma la trattativa è complicata: Agnelli ha proposto alcune contropartite (Rugani, Bernardeschi, Romero) ma De Laurentiis per Milik accetta solo soldi, non meno di 50 milioni. Per non correre il rischio di perderlo a parametro zero, il Napoli guarda anche ad altre soluzioni, come l'Atletico Madrid"