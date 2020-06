Cronache di Napoli - Milik aspetta la Juventus, De Laurentiis non fa sconti: la cifra incassata sarà reinvestita su due acquisti

Calciomercato Napoli - Il Napoli rompe gli indugi e va all’assalto di Jeremie Boga. L’esterno ivoriano classe 1997 del Sassuolo è un vecchio pallino, come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"L’affondo per Boga presuppone un altro movimento importante in attacco: la cessione di Arkadiusz Milik. Il polacco, in scadenza di contratto il prossimo anno, per ora non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto e aspetta la Juventus. De Laurentiis però non fa sconti e valuta il calciatore circa 50 milioni. Una cifra che sarà reinvestita su Boga e anche su un altro attaccante"