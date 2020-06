Cronache di Napoli - Mercato in attacco, in pole c'è sempre Osimhen! Il PSV fa il prezzo per Malen, c'è un altro obiettivo

Calciomercato Napoli - L’affondo del Napoli per Boga presuppone un altro movimento importante in attacco: la cessione di Arkadiusz Milik. Il polacco per ora non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto e aspetta la Juventus. Ne parla Cronache di Napoli:

"De Laurentiis valuta il calciatore circa 50 milioni. Una cifra che sarà reinvestita su Boga e su un altro. In pole c’è Osimhen del Lille mentre si è ‘raffreddata’ la pista che porta a Malen del PSV, che ha come procuratore Raiola ed è valutato circa 40 milioni. Cifra che il Napoli, una volta ceduto Milik, potrebbe investire su altri profili, come Sardar Azmoun, iraniano dello Zenit San Pietroburgo"