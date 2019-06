Cronache di Napoli - Manolas, arriva l'ultimatum della Roma: "Mertens oppure ci pagate tutta la clausola"

L'edizione odierna di Cronache di Napoli scrive sulla trattativa tra Napoli e Roma per Manolas: "E' Dries Mertens l' uomo che potrebbe sbloccare l' affare Manolas-Napoli. Il belga, contratto in scadenza nel 2020 e non rinnovato e una clausola rescissoria, scaduta proprio ieri, da 28 milioni, è l' unico tra gli esuberi azzurri che la Roma accetterebbe per concedere uno sconto sui 36 milioni della clausola rescissoria del difensore greco. Una situazione delicata che anche ieri ha visto contatti tra Mino Raiola, agente di Manolas, e i due club. L' idea di formare una coppia di centrali super con Koulibaly c' è e i buoni uffici dell' agente potrebbero avere un peso, anche perchè il Napoli ha già l' accordo col giocatore: contratto triennale con ingaggio da 3.5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un piatto ricco per Manolas, che a 28 anni sa di poter strappare l' ultimo contratto importante della sua carriera. Resta, però, l' aut aut della Roma: per lasciar partire Manolas, il club giallorosso vuole o incassare i 36 milioni della clausola rescissoria oppure ragionare sull' inserimento, accanto a una parte cash, di una contropartita tecnica. Una soluzione che però a Trigoria non contempla nè Diawara, che il Napoli valuta 25 milioni, troppo per la Roma, nè Mario Rui. Diverso, invece, il discorso per Mertens, che ha 32 anni e che il Napoli tra un anno rischia di perde"