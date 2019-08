Cronache di Napoli - Llorente, possibili visite mediche mercoledì! Tra un mese De Laurentiis incontrerà l'agente di Milik per il rinnovo

C’è una doppia motivazione alla base della scelta del Napoli di puntare su Fernando Llorente, come racconta l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Ingaggiare il basco è una maniera per dare a Ancelotti un’altra prima punta ma anche per tutelare Milik. Il polacco incassa un nuovo ‘voto di fiducia’ dal Napoli. Garante dell’operazione? Ancelotti. Il tecnico è in qualche modo lo ‘sponsor’ della trattativa per il rinnovo di Milik. Nell’arco di un mese l’agente del polacco vedrà De Laurentiis per l’accordo:prolungamento sino al 2023 con ingaggio sino a 3,5 milioni più bonus.

Di qui l’accelerata decisa per Llorente: ieri Frank Trimboli, intermediario dell’affare, ha pranzato a Firenze con Giuntoli. Accordo per un biennale da 2,5 milioni con opzione sul terzo anno. Un accordo che potrebbe essere sancito entro mercoledì, giorno in cui potrebbe sostenere le visite mediche a Villa Stuart”