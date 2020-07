Cronache di Napoli: Insigne è di nuovo al centro del Napoli, ad agosto summit per il rinnovo

Notizie Calcio Napoli - Raccontano i numeri che, con Gattuso in panchina, Lorenzo Insigne ha segnato già 6 gol, il doppio di quanti ne aveva segnati con Ancelotti. Non è un caso, perchè Ringhio ha rimesso il capitano al centro del Napoli. Ne parla Cronache di Napoli:

"E' al centro del Napoli, Insigne, oggi e in futuro. Perchè anche se il contratto scade nel 2022, la voglia di legarsi alla maglia azzurra c'è. Senza fretta, ma se ne discuterà. Probabilmente ad agosto, dopo il Barcellona, forse in ritiro in Abruzzo. A Vincenzo Pisacane, l'agente del calciatore, verrà prospettato un accordo sino al 2024 con un ulteriore ritocco dell' ingaggio. Un contratto 'finale' per la carriera di Lorenzo"