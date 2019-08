Cronache di Napoli - Il Napoli potrebbe ingaggiare Lasagna per 30mln e lasciarlo in prestito all'Udinese per un anno

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Critiano Giuntoli ragionano anche su calciatori da acquistare negli ultimi giorni di mercato per lasciarli in prestito ai club di appartenenza. Come successe con Roberto Inglese, prelevato dal Chievo nell’agosto del 2017. Lo annuncia l'edizione odierna del Cronache di Napoli:

"Ora al Parma, la punta non ha mai vestito la maglia azzurra in un match ufficiale, ma ha permesso al club di operare una discreta plusvalenza. Pare che Giuntoli stia convincendo De Laurentiis a fare lo stesso con Kevin Lasagna, centravanti dell’Udinese. Il Napoli potrebbe ingaggiarlo per 30 milioni di euro e lasciarlo in Friuli per un anno"