Cronache di Napoli: Gattuso ha dato l'ok all'addio di Allan, c'è già un gradimento verso un possibile sostituto del brasiliano

Notizie calcio Napoli - Il dopo Allan, per il Napoli, è già iniziato. Il centrocampista brasiliano è destinato all’addio a fine stagione. Gattuso ha già dato l’ok all’addio del centrocampista, secondo Cronache di Napoli:

"L’ex Udinese piace all’Atletico Madrid e all’Everton. Il Napoli è tornato a puntare Veretout, le difficoltà economiche della Roma spingono il francese sul mercato: ha già il gradimento di Gattuso ma non è l’unico nome sulla lista di Giuntoli.

Wendel dello Sporting Lisbona è un calciatore che piace e non solo agli azzurri ma anche a club inglesi e spagnoli. Lo Sporting chiede almeno 20-25 milioni, l’entourage del brasiliano classe 1997 è già in contatto col Napoli ma ora c’è un pò di apprensione per l’infortunio al ginocchio destro accusato nei giorni scorsi"