Cronache di Napoli - Everton su Allan, pronta la prima offerta ufficiale. Patto tra il brasiliano e De Laurentiis

Calciomercato Napoli - L’Everton di Carlo Ancelotti fa sul serio per Allan. Il club inglese, infatti, è pronto a presentare al Napoli la prima offerta ufficiale per il centrocampista brasiliano: 30 milioni di euro. Ne parla Cronache di Napoli:

"Per il brasiliano pronto un ingaggio da 6 milioni a stagione più bonus. Allan è ai margini del progetto e Gattuso non si opporrà alla sua cessione. In più, tra De Laurentiis e il calciatore c’è un patto: il patron non tirerà troppo la corda sul prezzo, il calciatore accetterà una sistemazione gradita. Impossibile chiedere i 70 milioni ‘sparati’ al Psg nel 2019, la pandemia ha abbassato i prezzi. Morale: a 40 milioni, la cessione potrebbe avvenire con reciproca soddisfazione"