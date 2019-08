Cronache di Napoli - Decisi gli addii di Verdi e Ounas: in tre club su Hysaj

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Cronache di Napoli scrive sulle possibili cessioni in casa azzurra:

"A fare posto ai due calciatori offensivi ricercati dagli azzurri nel corso della campagna trasferimenti estiva saranno Simone Verdi e Adam Ounas. Confermato, invece, Amin Younes. Verdi è promesso sposo del Torino, mentre Ounas deve scegliere destinazione e formula del trasferimento. Per l' algerino c' è l' opportunità di essere ceduto a titolo definitivo al Lille o in prestito con diritto di riscatto al Cagliari, soluzione che il Napoli non disdegna, perché crede nelle potenzialità di Ounas. In lista di sbarco anche Elseid Hysaj. Corsa a tre per l' albanese, con il Tottenham in vantaggio dopo l' addio di Trippier. Sull' ex dell' Empoli anche Juve (in caso di cessione di Cancelo) e Roma, con i giallorossi più defilati"