Cronache di Napoli - Da tempo c'è un accordo tra il club e Koulibaly, in caso di offerta prestigiosa non sarà opposta resistenza all'addio

Una promessa è una promessa. Nelle ultime due estati il Napoli non ha mantenuto la parola data a Kalidou Koulibaly, la prossima sarà diversa secondo l'edizione odierna di Cronache di Napoli.

"Da tempo c’è un accordo tra il difensore senegalese e la società: in caso di offerta congrua e prestigiosa non sarà opposta resistenza ad oltranza. In cima alla lista dei desideri c’è la Premier, con le due di Manchester, poi il PSG e le due grandi di Spagna. Koulibaly aspetta. Aurelio De Laurentiis anche. Serve un’offerta importante per portarlo via. Probabilmente non più i 100 milioni di qualche stagione fa, ma non meno di 70"