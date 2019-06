Cronache di Napoli - Continua il pressing dell' Atalanta su Ounas: due squadre si contendono Verdi

L' arrivo di James Rodriguez spingerà gli azzurri a sfoltire la batteria attaccanti esterni presenti in organico. Gli indiziati principali a lasciare il Napoli sono Adam Ounas e Simone Verdi. Sull' algerino, impegnato in Coppa d' Africa, è forte l' interessamento dell' Atalanta. Gli orobici avevano chiesto il prestito dell' ex del Bordeaux già a gennaio. A stagione in corso il Napoli non ha voluto acconsentire al trasferimento. Adesso, invece, non si opporrà. Si ragiona sul prestito con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda Verdi, va avanti il testa a testa tra Torino e Sampdoria, con i granata in vantaggio perché più convinti e soprattutto perché sono disposti a prenderlo in coppia con Mario Rui. Lo riporta l'edizione odierna di Cronache di Napoli.