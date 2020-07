Cronache di Napoli - Chiamata esplorativa del Manchester United per Osimhen, ma non c'è trattativa vera e propria

Calciomercato Napoli - Perché Victor Osimhen che ha un trasferimento ormai avviato con i suoi procuratori storici cambia agente quando la trattativa con il Napoli è in dirittura d’arrivo? Le motivazioni possono essere tante, come racconta Cronache di Napoli:

"La scelta ha mescolato le carte della trattativa, a meno che non si sia trattato di uno screzio sulle modalità di gestione dell’affare e non sul merito tecnico ed economico. Altra opzione è che il nuovo agente l'abbia convinto di poter avere un ingaggio migliore. Una chiamata esplorativa l’ha fatta il Manchester United, come fatto filtrare dall'entourage, ma non si può parlare di trattativa vera e propria. C’è un interessamento anche di Tottenham e Liverpool ma nessuno affonda il colpo e il Napoli resta in pole"