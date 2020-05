Calciomercato Napoli - Col contratto in scadenza e sempre più lontano dal Napoli, Jose Callejon vede avvicinarsi l'obiettivo del ritorno in Spagna. Ne parla Cronache di Napoli:

“Per l'ex Real Madrid si muove in maniera concreta il Siviglia. Ridotta a zero la possibilità di un rinnovo col Napoli: compromesso il rapporto con De Laurentiis, che non ha digerito il no al biennale proposto qualche mese fa. Un divorzio scontato che lo riporterà in Spagna”