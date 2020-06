Cronache di Napoli - Bernardeschi è tutt’altro che convinto di vestire la maglia azzurra nell'affare Milik

Calciomercato Napoli - In attacco, il mercato del Napoli è legato a filo doppio al destino di Arkadiusz Milik. La posizione del Napoli è chiara, come racconta Cronache di Napoli:

"La più seria pretendente è la Juventus, con la quale Milik ha un accordo verbale per un quadriennale da 5 milioni ma che non è disposta a spendere i 40 milioni richiesti. La trattativa è viva, specie dopo l’inserimento di Bernardeschi, gradito a Gattuso. Manca l’intesa sulla valutazione del calciatore, che per il Napoli è di 20 milioni e per la Juve di 30. Questo senza contare che Bernardeschi è tutt’altro che convinto di vestire la maglia del Napoli"