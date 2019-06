L'edizione odierna di Cronache di Napoli scrive sul futuro di Allan: "Il prezzo richiesto dal Napoli per il giocatore è alto, tra gli 80 e i 100 milioni. Troppi e non solo per gli sceicchi parigini. Allan, dunque, potrebbe restare, anche se il Napoli dovrà discutere con l' entourage il rinnovo del contratto sino al 2024 con aumento dell' ingaggio sino a 4 milioni più bonus"