Cronache di Napoli - Affare Azmoun, lo Zenit vuole scatenare un'asta: oltre agli azzurri arrivano interessamenti dalla Premier League

Ultime calcio - Il Napoli fa sul serio per Sardar Azmoun. L'attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo è la prima alternativa a Jovic in attacco, secondo Cronache di Napoli:

“I contatti tra il Napoli e l'entourage dell'attaccante iraniano sono continui. Concludere l' affare, tuttavia, non on sarà facile. Per lo Zenit, infatti, non vale meno di di 35 milioni, L' obiettivo è quello di scatenare un'asta perché sul calciatore, grazie alle buone prestazioni delle ultime stagioni tra campionato e Champions League, ci sono diverse società di Premier League: Leicester City e West Ham”