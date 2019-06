Cronache di Napoli - ADL punta su Milik: no ad Ancelotti per l'arrivo di un altro bomber

"Il Napoli a difesa di Milik". E' questo il titolo di Cronache di Napoli che racconta come De Laurentiis non voglia un altro bomber: "Niente da fare, al momento il reperimento di un centravanti titolare non è nelle priorità del Napoli, nonostante le richieste effettuate dal tecnico Carlo Ance lotti. Il presidente ha scelto di accontentare l' allenatore su James Rodriguez e Kostas Manolas, ma non sul bomber. La questione verrà ripresa più avanti, quando gli azzurri si saranno portati avanti anche nel discorso cessioni. Ma al momento, nonostante le diverse occasioni che presenta il mercato, con Mauro Icardi messo in lista di sbarco dall' Inter, il Napoli ha deciso di puntare forte su Arkadiusz Milik"