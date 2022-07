Cristiano Ronaldo-Napoli, Il Mattino: Mendes chiama ADL! Stabilita la formula, nodo ingaggio

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Dopo l'indiscrezione lanciata nella giornata di ieri dall'autorevole quotidiano spagnolo AS, secondo cui il potetissimo agente Jorge Mendes avrebbe proposto al Napoli calcio Cristiano Ronaldo l'edizione odierna de Il Mattino svela ulteriori dettagli sulla trattativa, che al momento resta pur sempre una suggestione.

CR7 ha deciso da un pezzo di rompere con il Manchester United ed è alla ricerca matta e disperata di una squadra che lo possa accogliere per giocare la Champions. Insomma, il Napoli risponderebbe alle esigenze del campionissimo portoghese che in queste settimane non ha mai smesso di allenarsi da solo, ma il nodo più grosso ruota attorno alle cifre del suo ingaggio. La formula per il trasferimento sarebbe prestito dallo United e resterebbe poi la questione legata allo stipendio (almeno 8 milioni) decisamente fuori budget per il Napoli. La suggestione resta - anche perché non si dice mai «no» secco al 5 volte palloni d’oro - ma i margini per chiudere l’operazione al momento restano molto stretti.