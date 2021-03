Cristiano Ronaldo, addio Juve e ritorno al Real Madrid! Dalla Spagna: "Operazione da 30 milioni" [VIDEO]

Ultimissime notizie calciomercato. Dalla Spagna una notizia che scuote l'intera Serie A: Cristiano Ronaldo lascia la Juventus e torna al Real Madrid. Ad annunciare l'indiscrezione, riportata anche da Sky Sport, è stato Josep Pedrerol, giornalista di El Chiringuito, tv sempre molto attenta alle notizie che riguardano il Real Madrid. Secondo quanto riportano i giornalisti spagnoli, il procuratore di Cristiano Ronaldo avrebbe già fatto un sondaggio in casa Madrid per capire le possibilità di un ritorno di CR7 ai blancos: al momento niente di più di una chiacchierata informale, anche perché l'operazione sarebbe certamente complessa.

Cristiano Ronaldo torna al Real Madrid?

Real Madrid Cristiano Ronaldo

Il contratto che lega Cristiano Ronaldo alla Juventus prevede un ingaggio di 30 milioni netti a stagione, che scade nell'estate del 2022. In caso di vendita, la Juve dovrebbe ricavare circa 25-30 milioni di euro per evitare minusvalenze. Secondo Sky Sport, il fatto che Ronaldo non si sia ancora espresso pubblicamente dopo l'eliminazione dalla Champions contro il Porto potrebbe voler dire tanto. Probabilmente Cr7 sta pensando al suo futuro. Qualora fosse CR7 a chiedere la cessione alla Juve, la società bianconera non si opporrebbe, consapevole di andare a andare a risparmiare un ingaggio di circa 30 milioni netti. Ingaggio che rappresenterebbe però un problema anche per il Real Madrid, specie per un calciatore che ormai ha 36 anni.

Dalla Spagna: Cristiano Ronaldo vuole tornare al Real Madrid

In Spagna la notizia di un ritorno di Ronaldo al Real è in prima pagina su tutti i principali quotidiani sportivi. Stamattina sia AS che Marca riportano il volto di CR7 e scrivono che l'attaccante portoghese vuole tornare al Real Madrid. In allegato le immagini.