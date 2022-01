Il collega Michele Criscitiello ha commentato l'acquisto ai dettagi di Gatti da parte della Juventus tramite il suo account twitter

Sgarro della Juve al Torino. Cairo aveva sbattuto la porta ai bianconeri per Bremer. I bianconeri sono arrivati ai 7.5 mln richiesti dal Frosinone e lasciano Gatti a Frosinone per 6 mesi. Cena annullata in questo momento. Gatti aveva già salutato mister e compagni