Cremonese, Bisoli: "Gaetano? Se torna farà il trequartista! La situazione si sbloccherà, mi chiama tutti i giorni e vuole tornare da noi"

Ultime calcio Napoli – Pierpaolo Bisoli, allenatore della Cremonese, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

La Serie A manca da 24 anni.

«Troppo, un’attesa infinita. La piazza merita di più, anche la società che è solida e serissima e il cavalier Arvedi che è una persona squisita, non solo economica».

E’ stato fedele al 4-3-3, ora pensa di cambiare.

«Non sono fissato con un sistema di gioco, ma in squadra c’erano molti esterni. Ora penso di passare al 4-3-1-2: se Gaetano ritorna, farà il trequartista, il suo ruolo naturale: l’anno scorso si è sacrificato a giocare in altre posizioni. La situazione si è un po’ complicata (era in prestito dal Napoli, ndr), ma sono sicuro che si sbloccherà visto che il ragazzo mi chiama tutti i giorni e vuole tornare da noi»