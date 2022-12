Cremonese ancora su Gaetano, cessione quasi impossibile: la mossa di Spalletti

Massimiliano Alvini, l’allenatore della Cremonese, ha chiesto alla società il difensore gambiano Omar Colley, 30 anni, attualmente alla Sampdoria. E non soltanto lui, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Nei prossimi giorni è previsto un incontro fra i dirigenti delle due società per cercare di arrivare ad un accordo. Il giocatore avrebbe manifestato l’intenzione di cambiare aria e maglia ma nello stesso tempo la Sampdoria non può rischiare di privarsi di pedine importanti e quindi, vista anche l’incerta situazione economica, cercherà di alzare l’asticella delle richieste.

In alternativa per l’attacco ci sono Sansone del Bologna e Bonazzoli della Salernitana. Sul taccuino dei dirigenti grigiorossi ci sono anche i nomi di due centrocampisti, entrambi di proprietà della Juventus. Si tratta di Filippo Ranocchia, attualmente al Monza, e di Hans Nicolussi Caviglia, punto di forza del Südtirol in Serie B.

Quasi impossibile invece il ritorno di Gaetano dal Napoli, considerato che Spalletti ritiene il giocatore una valida alternativa ai titolari in mezzo al campo"