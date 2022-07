Crac Solbakken, dovrà operarsi alla spalla e stare fuori mesi! Il Mattino: il Napoli lo farà arrivare a gennaio

Ola Solbakken sarà un'operazione per il futuro del Napoli, e un indizio arriva dalle visite mediche svolte nei giorni scorsi dal norvegese in Italia per capire la sua situazione fisica generale da sottoporre ai club interessati al suo acquisto. Ne parla Il Mattino.

Solbakken-Napoli, infortunio prima dell'arrivo

Dalle visite è emerso un problema alla spalla che potrebbe essere risolto con un intervento chirurgico. Questo vuol dire uno stop di almeno 2-3 mesi:

"Conseguenza? Il Napoli ha fatto passi avanti decisivi con il giocatore che a questo punto arriverà solo a gennaio a parametro zero. Il norvegese rappresenta un affare perché il suo accordo con il Bodo scade il 31 dicembre. Il club norvegese avrebbe voluto provare a monetizzare e cederlo subito, ma il problema alla spalla e il dilatarsi dei tempi di recupero hanno convinto il Napoli a rinviare l'intera operazione a gennaio, tanto più che sarebbe a costo zero. Sulle tracce di Solbakken si era messa prima la Roma, che negli ultimi giorni si è concentrata sulla chiusura dell'operazione Dybala"

