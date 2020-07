CorSport - Ultimo rilancio del Napoli per Osimhen: quinquennale da 5 milioni a stagione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Osimhen: "Il Napoli ha rilanciato ancora, lo ha fatto assecondando il desiderio e la bramosia del management di Victor Osimhen, aggiungendo altri cinque milioni (uno a stagione) sul quinquennale che gli è stato proposto in passato e che non prevede, però ulteriori ritocchi. Come per magìa, i tre milioni starebbero per diventare quattro, ma quella rappresenta l’ultimo rilancio. Napoli e Lilla non hanno altro da dirsi, e le telefonate tra De Laurentiis e Gerard Lopez, il presidente francese, restano inchiodate su discorsi personali e su un rapporto consolidato: i sessanta milioni (con dentro una serie di bonus) rappresentano l’intesa virtuale che per essere ratificata ha bisogno del sì di Osimhen".