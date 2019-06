CorSport - Tutino, ieri incontro tra l'agente ed il Napoli: il futuro verrà deciso a Dimaro

Aggiornamenti anche per il mercato in uscita. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Tutino ha ricevuto diverse richieste dalla Serie A (lo cerca il Lecce, ad esempio) ma il suo futuro si deciderà solo in piena estate: ieri c’è stato un confronto tra il Napoli e il suo agente, Vincenzo Pisacane, che cura anche gli interessi di Luca Palmiero, 23 anni, compagno di Tutino in Primavera e, come l’attaccante, protagonista in cabina di regia del Cosenza. La società azzurra non ha alcuna fretta: valuterà i giocatori in ritiro, a Dimaro Folgarida, e poi prenderà una decisione.