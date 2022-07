CorSport - Trattativa Kim è un romanzo a puntate: il Napoli prova a farlo arrivare oggi per visite mediche

Calciomercato Napoli - Il Corriere dello Sport scrive sulle problematiche burocratiche che stanno fermando per adesso l'ufficialità di Kim Min jae al Napoli.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"La trattativa che porterà Kim Min-jae al Napoli è un romanzo a puntate: il giocatore era pronto a partire da Lisbona, direzione Roma, ma poi le complicazioni burocratiche, anticipate sabato da De Laurentiis sono continuate anche ieri e la definizione dell'affare è stata posticipata.

Rinviata di qualche ora: il club azzurro vuole mettere a posto tutto prima di dare il placet definitivo e non si sbilancia sull'arrivo del giocatore in Italia e poi a Castel di Sangro: il traguardo, comunque, è vicino. I colloqui sono andati avanti fino a notte fonda e ciò significa che il Napoli sta provando a farlo arrivare a Roma già oggi per le visite. Si vedrà".