CorSport -Theo Hernandez-Napoli, la trattativa non è chiusa: Giuntoli si è informato

Affare Theo Hernandez del Real Madrid, il Napoli ha sondato il terreno visto che a sinistra c'è ancora bisogno di acquistare un terzino. Mario Rui vuole andare via e alle spalle di Ghoulam bisogna coprire. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

Le prime avance di Giuntoli, quelle riservate a Theo Hernandez, sono rimaste tali, perché poi uno si informa, ascolta e qualcosa forse ha indotto a rallentare. Però Theo Hernandez non è sfilato via e conviene sospettare anche neanche Jeremi Toljan, venticinque anni ad agosto una stagione in prestito al Celtic dopo l’assaggio con il Borussia Dortmund, sia evaporato del tutto: a volte tornano, riemergono dalla memoria di chi ha avuto modo di seguirli e ne è rimasto colpito. Ma ci vuole tanta calma e magari anche un po’ di gesso, per riscrivere il nome sulla lavagnetta del mercato.