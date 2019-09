Calciomercato Napoli, CorrSport: James Rodriguez e Icardi sarebbero stati gli acquisti ideali per accorciare sulla Juve, Llorente non è la stessa cosa. C'è poi una scelta rischiosa

Ultimissime calcio Napoli - Ecco il giudizio del Corriere dello Sport sul calciomercato Napoli in entrata

Mercato Napoli, il parere del Corriere dello Sport

"Cinque acquisti pesanti: Manolas per tamponare l’addio di Albiol, Di Lorenzo per investire a destra, il talentino macedone Elmas e un centravantone a parametro zero, finalista di Champions, come Llorente. Sono mancati James Rodriguez e Icardi, ma Lozano rappresenta l’acquisto record nella storia del Napoli: 42 milioni. De Laurentiis ha esaudito le richieste di Ancelotti, il primo a volere giocatori polifunzionali. Da due anni l’assenza di un vero regista al posto di Jorginho è una scelta precisa, forse rischiosa.Come per la Juve: manca Koulibaly. Solo che, a differenza di Chiellini, il senegalese non si è fatto male e va regolarmente in campo. Due errori gravi a Firenze, uno grave e l’altro gravissimo a Torino. Ma proprio come per il marcatore juventino, non c’è un sostituto alla sua altezza. Il Napoli non è stato rinforzato come si augurava chi lo voleva più vicino alla Juve: Lozano ha fantasia, ma James Rodriguez e Icardi sarebbero stati gli acquisti ideali per accorciare sui campioni d’Italia. Llorente non è la stessa cosa".