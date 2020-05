CorSport su Veretout: "Il Napoli non lo ha mai dimenticato, può dargli impulso l’eventuale cessione di Allan"

Calciomercato Napoli - Sa stare davanti alla difesa, sa fare l’interno, sa fungere da schermo dinnanzi alla difesa, sa inserirsi, sa disegnare assist: e poi gli piace Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre così il proprio focus sull'accostamento tra il Napoli ed il centrocampista francese della Roma Jordan Veretout:

"Il Napoli non lo ha mai dimenticato, può dargli impulso innanzitutto l’eventuale cessione di Allan. Il Napoli ha un settore pieno di piedi buoni e anche di muscoli: dovesse andar via Allan, ci sarebbe bisogno d’un sesto per assecondare l’idea del 4-3-3. L’universale della zona nevralgica viene considerato Veretout, che non avrebbe neanche bisogno di ambientarsi"