CorSport su Pezzella: "Non è un segreto l'interesse del Napoli per il centrale della Fiorentina"

Ultime notizie - Il difensore centrale argentino della Fiorentina German Pezzella ha combattuto e vinto contro il Covid-19 una battaglia difficile che l’ha spaventato ma anche reso più forte, come racconta il Corriere dello Sport:

“Pezzella adesso ha un altro obiettivo. Se da un lato la sua stagione finora non è stata oggettivamente straordinaria ancorché condizionata dalla frattura allo zigomo, dall’altro continua ad essere un calciatore molto corteggiato (non è un segreto l’interesse di Roma e Napoli), però tra le due è la prima cosa ad interessargli davvero per la voglia di dare di più alla Fiorentina, alla maglia viola e - certo non ultimi – ai tifosi”