CorSport su Mertens: voleva trattare un rinnovo triennale col Napoli, ma a patto avere garanzie sulle ambizioni future

Notizie calcio Napoli - Lo status di svincolato per Dries Mertens è cosa fatta, in assenza di accordo di prolungamento con il Napoli come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Mertens

Mertens-Napoli, le richieste per rinnovare

“Il club gli ha offerto due anni a 4,2 milioni, lo stipendio attuale, e sebbene manchi anche l’accordo sul bonus alla firma, Mertens vorrebbe garanzie sulle ambizioni future della squadra. Era orientato a trattare sulla base di un triennale, però al cospetto di un progetto tecnico importante come quelli di cui è stato protagonista, accetterebbe anche un biennale (con i bonus di cui sopra, però). I dubbi sulla sua conferma, insomma, esistono e sono reali. E la concorrenza avanza: sulle sue tracce ci sono stati anche il Borussia Dortmund e il West Ham, resiste la candidatura dell’Inter. Da archiviare le prospettive cinesi e quelle arabe”.