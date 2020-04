CorSport su Allan: l’offerta del Psg è datata, ma quella dell’Everton invita alla riflessione sul futuro del brasiliano

Notizie calcio Napoli - L’offerta del Psg è datata ma quella dell’Everton invita alla riflessione sul futuro di Allan, centrocampista brasiliano del Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Nel gennaio del 2019 Allan si avvicina al PSG, disposto ad arrivare in prossimità di 60mln; poi, forse per l’effetto dannoso di quel viaggio a Parigi saltato quando sembrava si stesse realizzando, qualcosa è cambiata. Ora che la crisi vera, quella dell’ammutinamento e dello scontro con Edoardo De Laurentiis, è andata evaporando, si ricomincia a parlare della sua energia. Il Psg sa di passato ma Liverpool, sponda Everton, è una opzione che conviene tenere lì, tra le evoluzioni di una stagione che non si sa quando finirà”