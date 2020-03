CorSport su Allan: è al centro di una tensione contrattuale da più di un anno, l'addio è rimandato

Notizie Calcio Napoli - Se da una parte il difensore serbo Nikola Maksimovic doveva aprire la carrellata dei prolungamenti contrattuali in casa Napoli, sinora non è arrivata la fumata “azzurra” praticamente per nessuno. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Allan è al centro di una tensione contrattuale (e personale) con il club sin da gennaio 2019. Post Psg: è legato al Napoli fino al 2023, sul rinnovo non c’è mai stato accordo e anzi vorrebbe cambiare aria anche lui. Voleva: ora è tutto fermo, certo. Tutto rimandato: e la cosa è chiara e chiarita”