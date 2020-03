Notizie - L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al mercato del Napoli, vi proponiamo un breve stralcio:

“Ci sarebbe una pista insolita, porta a San Pietroburgo, dove si è fatto notare un iraniano, Sardar Azmoun. Non è una scommessa, non è consentito visto ciò che comporta l’acquisto di un centravanti: è una tentazione, che è nata a gennaio ed è poi stata lasciata lì, in attesa di capire come andrà disegnato il nuovo attacco”