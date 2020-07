CorSport - Osimhen-Napoli, l'affare potrebbe allargarsi anche a Gabriel: nei giorni scorsi blitz di Giuntoli da Gerard Lopez

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Osimhen: "L’accordo tra le parti, dicevamo, non è ancora stato raggiunto: non sono stati sufficienti né i colloqui di ieri, né l’incontro a bordo di uno yacht al largo di Monaco andato in scena non molti giorni fa. Presenti: il ds Giuntoli; il presidente del Lilla, Gerard Lopez; il direttore sportivo Luis Campos; Victor e i suoi manager Jean Gerard Benoit Czajka e Didier Frenay. La certezza, comunque, è che sia il Napoli sia Gattuso sono estremamente attratti dalla prospettiva di acquistare e schierare il giocare, e tra l’altro gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Lopez sembra rendere decisamente più semplice o comunque non troppo difficoltoso l’accordo tra le società: il tira e molla è cominciato tra richieste, offerte e rilanci, ma a quanto pare si potrebbe chiudere intorno ai 50-60 milioni con i bonus. Nella trattativa potrebbe entrare anche Ounas. Una somma decisamente importante. Con l’idea di affrontare anche il discorso relativo a Gabriel Magalhães, 22enne difensore brasiliano che a Gattuso piacerebbe in qualità di sostituto eventuale di Koulibaly".