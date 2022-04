CorSport - Olivera del Getafe va a colmare una lacuna durata tanto, persino troppo

In casa Napoli c’è un mercato che comincia a decollare con discrezione, come racconta il Corriere dello Sport, anche in altri ruoli.

Napoli, un terzino nel mirino

In questa rivoluzione silenziosa, andranno riempiti altri vuoti che finiranno per spalancarsi in difesa, a sinistra:

“Olivera del Getafe va a colmare una lacuna durata tanto, persino troppo, e l’addio di Ghoulam consente di attivare quel meccanismo «uno entra e uno esce» necessario e anzi indispensabile per arginare in qualche modo i costi”

