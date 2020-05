Corsport - Nel mirino del Napoli c’è una sestina di difensori che dovranno sostituire Koulibaly o Ghoulam

Notizie Calcio Napoli - Sarebbe inconsistente un’idea di calcio senza alternative, avendo semmai un solo, ipotetico candidato ad un ruolo. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, al direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli dà gusto questa strategia che permette di allungarsi su vari tavoli apparentemente lontani e poi così miracolosamente vicini:

“C’è una sestina di difensori che dovranno sostituire Koulibaly o Ghoulam radiografati in qualsiasi Continente. E c’è sempre un manager che poi busserà alla porta, pronto a proporre la nuova star del Terzo Millennio. E Giuntoli non rinuncerà ad ascoltare: una voce in più, una in meno, aiuterà a sostenere il «caos organizzato» e a giocarsela (possibilmente) in un’asta al ribasso”