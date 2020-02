CorSport - Nasce il Napoli di Gattuso! Ha chiesto tre acquisti, placet assoluti su altri due: gli è mancato un solo fedelissimo

Antifona chiara, insomma: è il Napoli di Gattuso, quello che sta nascendo. Sono le sue idee e sono i giocatori ritenuti adatti al suo calcio, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Al futuro: gli operativi Demme, Lobotka e Politano, nonché gli uomini della prossima stagione Rrahmani e Petagna, sono parte integrante del progetto targato Gattuso. Anzi: il tecnico ha puntato fortemente su tutti, su qualcuno anche di più (tipo Diego il tedesco), e ciò significa che nel corso di questa sessione invernale sono state poste le basi del nuovo Napoli di Rino. Demme lo ha chiesto e ottenuto, proprio come Politano e Petagna. Placet assoluti anche su Lobotka e Rrahmani, trattative in essere da tempo, e soltanto per una questione di contingenze non è arrivato un altro fedelissimo sin dai tempi del Milan: Ricardo Rodriguez”