CorSport - Napoli-Roma, aperta ufficialmente la trattativa per Cengiz Under! Fissato il prezzo, spunta percentuale su rivendita per il Basaksehir: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Di Cengiz Under ed il Napoli ve ne avevamo parlato in esclusiva un mese fa. Oggi l'edizione odierna del Corriere dello Sport conferma la trattativa tra Napoli e Roma per l'ala turca:

"Il club azzurro continua a essere interessato a Cengiz il turco, 22 anni di talento in cerca di continuità, soprattutto di rendimento, che la Roma valuta 30 milioni di euro. Di base: il calcio è cambiato e sono cambiate anche le cose, però il Napoli sta studiando attentamente il dopo-Callejon e nella lista dove già campeggiano da un bel po’ sia Boga sia Everton ha inserito, e cerchiato, anche Under. Cose di fascia destra: serie. La richiesta di partenza è 30 milioni di euro, soprattutto considerando che il venti percento, e dunque 6 milioni, sono destinati al Basaksehir a titolo di quota già pattuita sulla futura rivendita. E’ aritmetica, non si scappa, ma i calcoli dovranno tornare per tutti: Napoli compreso".