Napoli su Under, chieste informazioni alla Roma: è tra i profili graditi a Gattuso [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Il Napoli continua a lavorare in chiave calciomercato per rinforzare la rosa da consegnare in mano a Gennaro Gattuso per la prossima stagione. In queste settimane gli azzurri hanno messo nel mirino un altro giocatore della Roma. Dopo il ritorno di fiamma per Jordan Veretout infatti, Cristiano Giuntoli ha chiesto informazioni per un altro giocatore giallorosso.

Under-Napoli

Secondo quanto raccolo in esclusiva dalla nostra redazione, il Napoli ha chiesto informazioni alla Roma per Cengiz Under. L'esterno offensivo turco è seguito da Giuntoli sin da prima dell'ultimo rinnovo, che vede ora l'ex Istanbul Basaksehir in scadenza nel 2023. Ha una clausola rescissoria valida solo per l'estero, e in caso di cessione la Roma dovrà garantire all'Istanbul Basaksehir il 20% della cifra che incasserà dalla vendita. Il turco è tra i profili graditi sia a Giuntoli che soprattutto a Gennaro Gattuso.

