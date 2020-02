CorSport - Milik via da Napoli se non rinnova! Sul prolungamento non c'è ancora intesa, nodo clausola rescissoria

Notizie Calcio - L’attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik partirà se non prolungherà il contratto in scadenza nel giugno del 2021. Lo annuncia l’edizione odierna del Corriere dello Sport, di cui vi proponiamo uno stralcio.

“Complessa è anche la situazione relativa a Milik, il collega di reparto: il dialogo va avanti da un po’, un bel po’, ma tra le parti non c’è ancora intesa soprattutto in merito alla clausola rescissoria valida per l'estero che il Napoli vorrebbe inserire (100 milioni di euro). Si riflette. Riflettono tutti. Ma i gol servono eccome: da domani e fino alla fine del campionato”