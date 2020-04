Conferme e mercato in entrata, certo: ma le possibili cessioni, cioè gli addii, valgono altrettanto in casa Napoli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta brevemente la situazione relativa all’attaccante belga Dries Mertens:

“Il Napoli aspetta la sua decisione in merito al rinnovo del contratto in scadenza a giugno, ma Dries non ha deciso. Sembra di no: e intanto Inter, Monaco, Chelsea e la new entry Newcastle restano in agguato”