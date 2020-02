CorSport - Mertens-Napoli, futuro ancora di più in bilico: tre mega offerte sul tavolo, le intenzioni del belga

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Dries Mertens. Il belga ha scelto di restare a Napoli gino a giugno per battere tutti i record personali in maglia azzurra, ma la sua permanenza futura è in forte discussione.

"Dries, insomma, è ancora a bocca asciutta nel nuovo anno: non ha mai messo piede in campo, dicevamo. In campionato, tra l'altro, non segna dal 29 settembre con il Brescia al San Paolo: oltre quattro mesi. Un’eternità, per uno come lui: non resta che invertire il trend. Per forza, il tempo sta per scadere: per entrare nel mito, dopo essere diventato anche il principe dei cannonieri internazionali del Napoli (25 gol), deve ricominciare a viaggiare. E nel frattempo rifletterà: il Monaco offre un biennale da 5 milioni a stagione, con bonus alla firma di pari entità; l’Inter e il Chelsea non sono da meno. Mertens, tendenzialmente, punta a un triennale, il primo ostacolo nella trattativa con il Napoli: l’offerta è di due anni al medesimo stipendio attuale (4,2 milioni a stagione). Il secondo? Lui vuole vincere, competere ancora ad alti livelli: ed è per questo che sceglierà valutando soprattutto il valore dei progetti. Tutti avvisati".