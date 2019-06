CorSport - Mercato in uscita, si sta valutando anche la posizione di Chiriches. Altri dieci potrebbero dire addio al Napoli

Nella giornata di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha di recente richiamato l’attenzione sul mercato in uscita: «Abbiamo 40 giocatori e dobbiamo sistemarne tanti». Ma quali potrebbero essere questi calciatori in uscita? L’edizione odierna del Corriere dello Sport tratta così il tema:

“Urge muoversi con una certa solerzia se si vuole evitare di ritrovarsi a Dimaro con un vero e proprio esercito. Si parla anzitutto – fra quelli scesi in campo col Napoli - dei vari Diawara (già rientrato nella trattativa-Manolas con la Roma), Ounas, Mario Rui, Hysaj, Verdi (si sta valutando anche Chiriches); ma poi c’è un ben nutrito gruppo sparso di rientro alla base, formato da Inglese, i due in prestito al Parma (Sepe e Grassi) che continueranno in Emilia, e poi Tonelli, Ciciretti. Giusto così per citare quelli che alla fine potrebbero delinearsi come i più redditizi”